Magnani, esordio da sogno in serie A: annulla Icardi (e la Juventus lo ha in pugno)

Un esordio così non lo sognava nemmeno lui. Giangiacomo Magnani ha annullato Icardi e Martinez nei sui primi 90 minuti con la maglia del Sassuolo, al debutto in serie A con i neroverdi. Difensore che fa del confronto fisico e dell'anticipo i suoi punti forti, deve crescere ancora molto tecnicamente e tatticamente. Ma De Zerbi lo ha già scelto e ieri contro l'Inter Magnani non ha affatto deluso.

Il centrale difensivo alto 1,90, classe '95, nato a Correggio, è reduce da buona esperienza in serie B, 16 presenze con il Perugia, dopo un periodo al Siracusa in serie C. Passare dalla Serie C alla A in poco più di otto mesi non è roba da tutti. Ma mentalmente ha dimostrato di non tremare. La Juventus ha fiutato per tempo l'affare e su di lui ha investito 5 milioni, poi lo ha ceduto a titolo definitivo al Sassuolo garantendosi però il diritto di recompra.

C'è chi parla già di "nuovo Caldara". "Partitone del centrale classe 1995 – la pagella di Eurosport che gli dà addirittura un bel 7,5 all’esordio – che non trema al cospetto di un bomber famelico quale Mauro Icardi". L'eredità di Acerbi non lo spaventa, ma Magnani deve dimostrare ancora tutto. L'inizio è stato incoraggiante.