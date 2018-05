Buffon, il sì al Psg adesso non è più così scontato: ecco perché

Gigi Buffon ci sta ancora pensando: e non è più scontato il sì. L'offerta del Paris Saint Germain lo alletta, e lo inorgoglisce. Non è certo una questione di soldi, Buffon andrebbe a Parigi per giocare la Champions League, sua vera ossessione, e per fare da chioccia ai tanti talenti della squadra. L'opportunità di essere anche ambasciatore dei Mondiali 2022 in Qatar è un di più, un dettaglio, che non sarà decisivo nella sua scelta. A differenza di 24 ore fa, quando sembrava ormai scontato che il portierone ex Juve accettasse l'offerta, ora sembra tutto meno definito.

Buffon ieri sera era a San Siro dove Pirlo ha dato l'addio al calcio. Ha detto la sua sulla scelta che lo attende: "Una persona di 40 anni deve prendere le decisioni che reputa più giuste non sull'onda dell'emotività ma con molta razionalità. Non è obbligatorio leggere i giornali e guardare TV. Secondariamente, ho bisogno realmente di prendermi una settimana per stare sereno e a bocce fermo analizzare tutte le cose del caso perché non sono scelte semplici". Buffon ha 40 anni. Andare al Psg vorrebbe dire giocarsi il posto con Trapp e soprattutto con Areola, uno dei talenti più fulgidi del panorama europeo. Ma non è questo che spaventa Gigi.

"Buffon al Psg? Se ha deciso di continuare vuol dire che si sente di farlo, l'importante è non cadere nel ridicolo. Credo che un altro anno lo possa fare" raccontava oggi l'ex difensore della Juventus Sergio Brio. Il punto è proprio quello: firmare un biennale pesante (7-8 milioni di euro all'anno, si vocifera) per poi rendersi conto tra sei-dodici mesi di non avere più la forza mentale di proseguire e di dare il 100 per cento è ciò che Buffon vorrebbe evitare.

Chiudere con sette Scudetti consecutivi, e pensare da subito al futuro extra campo, è tornata a sorpresa ad essere un'opzione forte.