Ufficiale, Buffon lascia la Juventus dopo 17 anni: "Ho altre proposte stimolanti"

Con evidente commozione, Gigi Buffon ha annunciato l'addio alla Juventus. In conferenza stampa insieme all'amico Andrea Agnelli (che ha speso parole sentite di ammirazione e ringraziamento per il numero uno) il portiere ha salutato il mondo Juve. Sabato allo Stadium prima, durante e dopo la partita con il Verona sarà festa grande.

Juve, è ufficiale l'addio di Buffon

Gigi ha rivelato di aver ricevuto nelle scorse settimane proposte sia per continuare a giocare ("Sfide affascinanti e stimolanti" ha detto Buffon) sia per ruoli dirigenziali (a partire dalla Juve stessa). Nei prossimi giorni il capitano della "Vecchia signora" chiarirà il suo futuro.

Non scontate le parole di ringraziamento che Buffon ha rivolto al giornalisti. Ci sarà tempo e modo per analizzare e raccontare tutti i record del Buffon calciatore, e c'è tanta curiosità per sapere che cosa farà d'ora in poi.

La parata più bella

Noi salutiamo il Buffon calciatore così: riguardando la parata forse più difficile e spettacolare della sua carriera, nella sfortunata finale di Champions League del 2003. Una parata semplicemente pazzesca, per classe, forza e agilità. Una parata da Numero Uno.

Le parole di Buffon

"Sabato sarà la mia ultima partita con la maglia della Juventus e credo sia il modo migliore per finire questa grandissima avventura, finirla con altre due vittorie veramente importanti e per finirla con la vicinanza e l'accompagnamento di tutto il popolo juventino". "Ringrazio il presidente Agnelli che per me è qualcosa di più, con lui si è sviluppato un rapporto di vicinanza, condivisione, amicizia. I fattori sono quelli dell'onestà, la lealtà e la lotta feroce all'ipocrisia e questo è un dominante che ci ha unito in tutto. Il fatto che sia presente insieme alla dirigenza e a Chiellini che prenderà i gradi di capitano, per me è un grande onore e un grande piacere".

"E' una giornata ricca di emozioni, a cui arrivo con serenità ma anche con felicità e appagamento. Sentimenti figli di un percorso straordinario e bellissimo che ho avuto la fortuna di potere condividere con tante persone che mi hanno voluto tanto bene e io l'ho percepito giorno dopo giorno ed ho lottato e cercato di fare del mio meglio. La mia paura era arrivare alla fine della dell'avventura con la Juve da sopportato o da giocatore che aveva fuso il motore. Posso dire che non è così e sono veramente orgoglioso, fino a 40 anni, di aver potuto esprimere in campo sempre delle prestazioni all'altezza del mio nome e di quello della Juventus. E' la più grande gratificazione, per questo arrivo a questo saluto felice e non è scontato per uno sportivo essere così longevo e preformante"

"Voglio ringraziare la famiglia Juventus e la Juve, che ha preso nel 2001 un talento straordinario, sono di parte - ha detto Buffon commosso e sorridente -, ma se questo talento si è tramutato in un campione è perché la Juve ha fatto in modo che ciò accadesse. Mi ha fatto fare uno step in convinzione, e se a 40 anni sono ancora qua è solo per merito della Juve e della sua mentalità, del suo approccio al lavoro diverso da tutto il resto del mondo, e questa mentalità l'ho fatta mia e sono sicuro che la adopererò nel dopo calcio, se dovesse servire. L'unico modo che conosco per arrivare a risultati è farlo con la felicità di aver sofferto, speso, essersi dannati e aver gettato il cuore oltre l'ostacolo e oltre ai risultati e coppe questo è il più grande risultato e ringrazierò la Juve per sempre".