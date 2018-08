Festa con prostitute dopo la vittoria: quattro giocatori di basket squalificati per un anno

Costa carissima a quattro giocatori di basket giapponesi la notte brava in compagnia di alcune prostitute: sono stati squalificati per un anno dopo lo scandalo scoppiato ai Giochi Asiatici. Takuma Sato, Nagayoshi Yuga, Takuya Hashimoto e Keita Imamura, avevano festeggiato la vittoria sul Qatar trascorrendo la notte in un locale di Giakarta, sede dei Giochi, in Indonesia. Con indosso la divisa della squadra avevano lasciato il villaggio dove soggiornano gli atleti per recarsi in quartiere della capitale noto per i tanti locali nottrni.

La Federazione giapponese non ha perso tempo: i quattro sono stati obbligati immediatamente a lasciare il Paese e squalificati per un anno da ogni competizione. Duro il commento di Yuko Mitsuya, numero 1 della JBA (la Federazione giapponese di pallacanestro) secondo cui il loro comportamento "ha macchiato l'onore e la fiducia nel mondo sportivo del Giappone". I quattro si sono scusati pubblicamente accompagnando le parole di richiesta di perdono con i tradizionali inchini prima di essere imbarcati sul volo con cui sono tornati in patria.