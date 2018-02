Impresa di Giovanni Soldini: nuovo record del mondo sulla Rotta del Té

Giovanni Soldini alla guida del team Maserati Multi 70 ha battuto il record del mondo della "Rotta del té" da Hong Kong a Londra. Maserati Multi 70 ha tagliato il traguardo posto a Londra sotto al ponte Queen Elizabeth II, alle ore 13, 20 minuti e 26 secondi di venerdì 23 febbraio, dopo 36 giorni, 2 ore, 37 minuti e 2 secondi di navigazione.

Giovanni Soldini e l’equipaggio del trimarano italiano composto da Guido Broggi, Sébastien Audigane, Oliver Herrera Perez e Alex Pella hanno percorso 15.083 miglia a una velocità media di 17,4 nodi migliorano di quasi una settimana (5 giorni e 19 ore) il tempo della traversata.

Il precedende record era detenuto dal 2008 dallo skipper Lionel Lemonchois di Gitana 13 che aveva completato in 41 giorni la traversata lungo le 13.000 miglia della rotta teorica tra il porto cinese e la capitale del Regno Unito.

#MaseratiMulti70 ha tagliato il traguardo sotto il ponte Queen Elizabeth II, alle ore 13h20’26” UTC, dopo 36 g, 2h37’2”./

We crossed the finish line under the Queen Elizabeth II bridge, at 13h20′ 26″ UTC, after 36 d, 2h37’2”.

➡️ https://t.co/dzHiRYAhO8#TeaRouteRecord pic.twitter.com/zWatq729iV