Giro d'Italia 2018, tutti i favoriti: Aru terzo incomodo tra Froome e Dumoulin

Manca ormai pochissimo, il 4 maggio da Gerusalemme prende il via il Giro d'Italia 2018. Un'edizione ricca di campioni, che si daranno battaglia sin dalle prime tappe per la maglia rosa. Chi la indosserà a Roma il 27 maggio 2018, quando si concluderà l'edizione numero 101 della corsa ciclistica più amata?

Il favorito d'obbligo è Tom Dumoulin, che ha letteralmente dominato l'edizione 2017 del Giro d'Italia. Se saprà tenere botta in montagna, nelle tappe più dure come lo Zoncolan, è lui il nostro favorito per la vittoria finale. Ha anche una motivazione extra, molto importante: dimostrare che quello dell'anno scorso non è stato un exploit, ma semplicemente il vero inizio di una carriera nella grandi corse a tappe che potrebbe essere stellare.

La partecipazione di Chris Froome fa tremare tutti gli altri grandi campioni. Il britannico torna a gareggiare per la maglia rosa dopo ben 8 anni: all'epoca era un perfetto sconosciuto o poco più, oggi ha nel suo curriculum quattro trionfi al Tour de France e una Vuelta di Spagna. Froome ha la squadra più forte, l'unico dubbio riguarda la sua condizione fisica ed eventuali decisioni di risparmiarsi in ottica Tour de France, dove dovrebbe correre anche quest'anno (non c'è l'ufficialità), se le cose non dovessero andare per il verso giusto sin dalla prima settimana.

Le speranze azzurre sono tutte concentrate su Fabio Aru. Il "cavaliere dei quattro mori" è carico come non mai, dopo aver saltato lo scorso Giro d'Italia a causa di uno sfortunato infortunio in allenamento. Aru ha cambiato squadra, lasciando i kazaki della Astana Pro Team per passare alla UAE Team Emirates di Carlo Saronni. Aru rischia di perdere terreno nelle cronometro dove Dumoulin è un "mostro", e per vincere questo Giro non può permettersi alcun errore, a differenza dei due favoriti di cui sopra.

Grande attesa anche per il giovane Miguel Angel Lopez, colombiano capitano dell’Astana. Punterà alla maglia bianca del Giro d’Italia 2018, quella riservata al miglior Under 25. Punta al podio anche Thibaut Pinot, quarto in classifica nel 2017.

Non sarà forse uno dei favoriti, ma una menzione d'onore la merita anche Domenico Pozzovivo, che pedala per la Bahrain-Merida priva dello "squalo" Vincenzo Nibali. Pozzovivo, scalatore sopraffino, ha ormai 35 anni e l'obiettivo realistico è un posto tra i primi 6-7 in questo Giro 2018. Ma in alcune tappe di montagna, se riuscirà a mantenere la condizione delle ultime settimane, saprà dire la sua. E almeno una vittoria di tappa è tranquilamente alla sua portata.

Albo d’Oro Giro d’Italia

2017 DUMOULIN Tom

2016 NIBALI Vincenzo

2015 CONTADOR Alberto

2014 QUINTANA Nairo

2013 NIBALI Vincenzo

2012 HESJEDAL Ryder

2011 SCARPONI Michele

2010 BASSO Ivan

2009 MENCHOV Denis

2008 CONTADOR Alberto

2007 DI LUCA Danilo

2006 BASSO Ivan

2005 SAVOLDELLI Paolo

2004 CUNEGO Damiano

2003 SIMONI Gilberto

2002 SAVOLDELLI Paolo

2001 SIMONI Gilberto

2000 GARZELLI Stefano