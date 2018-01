Giro d'Italia 2018, tutte le tappe: percorso e altimetria

Si parte da Gerusalemme, novità assoluta: il Giro d'Italia 2018 sarà più speciale che mai. Ecco la guida con tutte le informazioni utili sul Giro d'Italia 2018: le tappe, il calendario, il percorso e le altimetria. Uno spettacolo che si annuncia indimenticabile. E ci sarà anche Chris Froome, è confermato. Sarà un grande "Giro101", la 101esima edizione della corsa in rosa.

Giro d'Italia 2018

Per la prima volta un grande Giro partirà fuori dai confini del Vecchio Continente, la 13esima dall'estero. Il Giro d'Italia 2018 proporrà tre tappe sul territorio israeliano e partirà con una cronometro individuale da Gerusalemme. Quella del 4 maggio sarà una data storica per la Corsa Rosa e per tutto il mondo del ciclismo. La Grande Partenza della Corsa Rosa, in programma dal 4 al 27 maggio e organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, infatti sarà in Israele, per la prima volta fuori dai confini dell'Europa e per la tredicesima fuori dai confini italiani. Nell'occasione è stata ricordata la figura di Gino Bartali, che il 10 ottobre 2013 venne insignito "Giusto fra le Nazioni", il cui nome è impresso sul muro d'onore del Giardino dei Giusti nel Mausoleo della Memoria Yad Vashem a Gerusalemme. Alla presentazione hanno partecipato anche due assi del pedale, che hanno vinto due volte a testa il Giro, come Alberto Contador e Ivan Basso.

Tappe Giro d'Italia 2018

Per ogni tappa del Giro d'Italia 2018, ecco l'altimetria, che vi permetterà di capire se si tratterà di una tappa per scalatori o velocisti. Per tutte le tappe del Giro 2018 sono indicate anche la data e la lunghezza del percorso. Si parte! Dopo le prime tre frazioni "estere", il Giro ripartirà da Catania con una tappa di 191 km con arrivo a Caltagirone. La decima tappa porterà i corridori da Penne a Gualdo Tadino, poi la Assisi-Osimo e la Osimo-Imola, una delle poche occasioni per velocisti. Nella quattordicesima tappa arria la salita più dura, lo Zoncolan affrontato dal versante di Ovaro. Decisivo però sarà trittico di tappe micidiali. Si parte con la Abbiategrasso-Prato Nevoso (196 km), poi la Venaria Reale-Bardonecchia con arrivo in quota e la Susa-Cervinia: è lì che si deciderà il Giro 101.

Di seguito, altimetria e percorso di tutte le tappe del Giro d'Italia 2018 - Giro 101 (le immagini e i dati sono tratti dal sito ufficiale della competizione)

TAPPA 1 - GERUSALEMME ITT - 4 MAGGIO 2018 - 10,1 KM

Il Giro 2018 prende il via con una cronometro individuale disegnata su un percorso molto articolato all’interno dell’abitato a ridosso delle mura della città storica. Si affrontano una dopo l'altra numerose svolte tra vie cittadine, vari i saliscendi. La velocità necessiterà di rilanci continui, salita impegnativa nel finale. Non una "passerella" insomma, ma mini-tappa a cronometro vera e propria.

