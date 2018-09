Anticipazioni percorso Giro d'Italia 2019: cresce l'attesa

Il Giro d’Italia è andato in archivio con la vittoria di Chris Froome incoronato ai Fori Imperiali di Roma. La corsa è stata distribuita in 198 paesi e ha regalato agli oltre 800 milioni di telespettatori bellissime immagini di gara. Ma già si pensa all'anno prossimo. Le voci si rincorrono, e la curiosità sul percorso e sulle tappe di montagna più spettacolari è come sempre alle stelle.

Anticipazioni percorso Giro 2019

Il Giro d'Italia 2019 (edizione 102) partirà da Bologna: certo il prologo di pochi chilometri con cronoscalata verso San Luca. Un via spettacolare e selettivo, con una cronometro individuale di 8,2 km, che dal centro della città porterà gli atleti sul San Luca. Tre le tappe in Emilia-Romagna nella prima settimana, per la gioia di Stefano Bonaccini, presidente Regione: "Sarà una festa per l’intera Emilia-Romagna. Un’emozione ed un sogno che s’avverano. Tutto questo è il Giro d’Italia, che, per la sua grande partenza, dopo gli ultimi via dati all’estero, nel 2019 ha scelto Bologna"

Dopo alcune tappe per velocisti, possibile un arrivo nella zona dei Castelli Romani. Sicuro o quasi l'arrivo di una tappa a l'Aquila, per onorare le vittime del terremoto del 2009.

Ci sono anche rumors su una cronometro individuale con partenza da Riccione, ma soprattutto a 70 anni dall'impresa del mito Coppi, si vuole tornare sul Colle delle Finestre con una tappa dal percorso speciale. Altre tappe che decideranno con ogni probabilità la classifica generale saranno la Treviso-Feltre con Cima Campo, Passo Rolle e Manghen, poi un tappone in Trentino e infine gran trittico Tonale-Gavia-Mortirolo con arrivo a Ponte di Legno. Per conoscere nel dettaglio tutte le tappe e il percorso ufficiale del Giro d'Italia 2019 bisogna attendere ancora qualche tempo.