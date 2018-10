Giro d'Italia 2019, tutte le tappe: percorso e altimetria

Che spettacolo il Giro d'Italia! Nel 2019 si parte da Bologna. L'appuntamento è per sabato 11 maggio con il via alla 102esima edizione della Corsa Rosa. Il prologo è una cronometro individuale di 8,2 km, che dal centro della città felsinea porterà i ciclisti sul San Luca. Il giorno dopo, subito la seconda tappa: domenica 12 si punta verso sud.

L'Emilia Romagna ospiterà altre due tappe del Giro 2019, la Riccione – San Marino (RSM) (unico “sconfinamento”), domenica 19 maggio, cronometro individuale di 34,7 km e poi martedì 21 maggio (dopo il giorno di riposo) la tappa da Ravenna a Modena di 147 km, dedicata ai velocisti con probabile arrivo in volata quindi.

Percorso Giro d'Italia 2019

Il Giro d’Italia 2018 è andato in archivio con la vittoria di Chris Froome. Le anticipazioni e indiscrezioni sul percorso del Giro 2019 indicano un possibile arrivo di tappa nella zona dei Castelli Romani. Certo anche l'arrivo di una tappa a l'Aquila, per onorare le vittime del terremoto del 2009. A 70 anni dall'impresa del mito Fausto Coppi si vorrebbe tornare sul Colle delle Finestre con una tappa dal percorso speciale per scalatori. Altre tappe che decideranno con ogni probabilità la classifica generale saranno la Treviso-Feltre con Cima Campo, Passo Rolle e Manghen, poi un tappone in Trentino e infine gran trittico Tonale-Gavia-Mortirolo con arrivo a Ponte di Legno.

Il percorso completo sarà reso noto alla fine di ottobre, ma gli appassionati sono già alla ricerca di altimetrie, mappe e percorsi delle tappe del Giro d'Italia 2019. Ecco mappa, percorso e altimetria delle tre tappe emiliano-romagnola, le uniche disponibili al momento sul sito ufficiale della Corsa Rosa. Appena saranno disponibili, aggiorneremo l'articolo con tutte le tappe del Giro d'Italia 2019.

Grande Partenza Giro d'Italia 2019

Tappe Giro d'Italia 2019

Al momento sono disponibili i dettagli di tre sole tappe (le informazioni e le mappe sono tratte dal sito del Giro).

TAPPA 1 - BOLOGNA - 11 MAGGIO 2019 - 8,2 KM

Meravigliosa la partenza del Giro d'Italia 2019, in uno dei luoghi simbolo di Bologna. Il Giro 2019 prende il via con una cronometro individuale molto originale: dopo i primi 6 km piatti c'è un'ascesa secca di 2 km. Classico percorso cittadino all'inizio, ma come ben sanno i bolognesi la salita di San Luca, di 2.1 km, non è uno scherzetto: 9.7% medio e con lunghi tratti oltre il 10-12% fino al picco del 16% in corrispondenza all’ultimo chilometro. Non ci saranno certo grossi distacchi, ma per i big sarà consigliabile partire col piede giusto.

CLICCA SU CONTINUA PER PROSSIMA TAPPA