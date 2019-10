Giro d'Italia 2020, tutte le tappe: altimetria, calendario e percorso

Giro d'Italia 2020, la caccia alla maglia rosa sarà all'insegna dello spettacolo (clicca qui per tutte le tappe). Il Giro 2020 prevede un percorso durissimo, soprattutto la terza settimana è un concentrato di tappe da urlo. Il percorso del Giro d'Italia 2020 prevede ben 3.579,8 chilometri da coprire. In tutto 21 tappe, tre cronometro individuali (per un totale di 58,8 km), sei tappe velocisti, sette tappe di difficoltà media e cinque di alta montagna (45mila i metri di dislivello totale della corsa): il Giro 2020 prevede 7 gli arrivi in salita.

Qui tutte le tappe con altimetria

Mappa Giro d'Italia 2020: percorso completo

Quest'anno si parte all'estero, per le 14esima volta. La grande partenza il 9 maggio da Budapest, in Ungheria (subito cronoprologo). La corsa rosa resterà poi in Ungheria per altri due giorni, prima di volare in Sicilia. L'arrivo in salita sull'Etna, la difficile tappa sulla Sila, la frazione di Cesenatico ispirata alla Nove Colli, la cronometro di Valdobbiadene e la tappa di montagna di Piancavallo saranno i passaggi principali delle prime due settimane, prima del gran finale. La frazione di montagna di Madonna di Campiglio (17esima tappa del Giro 2020) porterà i corridori alle due tappe decisive del Giro d'Italia 2020: nella diciottesima tappa si affronterà il Passo dello Stelvio dal suo versante più nobile prima dell'arrivo inedito (per gli uomini) ai Laghi di Cancano, la ventesima tappa invece comprenderà il colle dell'Agnello, Izoard e Monginevro prima dell'arrivo a Sestrière. La frazione finale sarà la terza cronometro di questo Giro, il 31 maggio, da Cernusco sul Naviglio a Milano.

Giro d'Italia 2020: tutte le tappe altimetria planimetria percorso

Ecco i dettagli di tutte le tappe del Giro d'Italia 2020, con le salite, il percorso, l'altimetria. Buon divertimento e viva il Giro!

1a tappa - sabato 9 maggio - Budapest - Budapest (Cronometro, 8.6 km)

Un assaggio, nulla di più. Il Giro 2020 parte con la breve cronometro individuale con i primi 6 km piatti e i successivi 2 km in salita pedalabile fino all'arrivo.