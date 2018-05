Impresa di Froome al Giro d'Italia: vince la 19esima tappa e conquista maglia rosa

Impresa di Chris Froome al 101esimo Giro d'Italia: il ciclista britannico del team Sky taglia per primo il traguardo della 19esima dopo una fuga solitaria di 82 chilometri e conquista la maglia rosa.

Lungo i 185 chilometri della Venaria Reale-Bardonecchia il crollo della ex maglia rosa Simon Yates (Mitchelton-Scott) in difficoltà sin dalla prima salita.

Tra Froome e il successo al Giro d'Italia c'è solo la tappa di domani con l'arrivo in vetta a Cervinia prima della passerella finale di domenica sul circuito di Roma: Tom Dumoulin è l'unico in corsa per la vittoria finale.

Alle spalle del capitano del team Sky l'ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) a 3' e il francese Thibaut Pinot (Fdj) staccato di 3'07".

"Non ho mai fatto nulla del genere, un attacco da così lontano. Mi sentivo bene ma sapevo di dover recuperare più di tre minuti. Mancava molta strada quando sono partito, per vincere il Giro avrei avuto bisogno di qualcosa di straordinario, non potevo aspettare l'ultima salita. Ho fatto un'azione pazza, dietro non hanno risposto. La partenza di questo Giro è stata difficile dopo la caduta ma sapevo che se avessi fatto tutto bene avrei trovato il momento per sferrare l'attacco giusto. Quel momento è arrivato oggi"



In classifica generale Froome guida con 40" sull'olandese Tom Dumoulin (Sunweb), giunto quinto al traguardo.

Domani ventesima e penultima tappa, con partenza da Susa e arrivo a Cervinia dopo 214 km.

Giro d'Italia, la diretta

