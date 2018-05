Giro d'Italia, da Gerusalemme il via all'edizione 2018

Tutto pronto a Gerusalemme per la partenza del Giro d'Italia preceduto dalla consueta passerella per la presentazione delle squadre. I 176 corridori della 101ª edizione della corsa in rosa partono da Israele: è la prima volta che il Giro d'Italia varca i confini dell'Europa e lo fa per tre giorni: prologo a Gerusalemme, poi tappa costiera da Haifa a Tel Aviv, quindi cavalcata nel Negev fino a Eilat sul Mar Rosso.

Si inizia con la crono individuale di apertura. Massiccio l'apparato di sicurezza messo in campo dalla polizia in una città spesso sulle cronache per altri motivi: sul Giro - comprese le altre due tappe nel nord e nel sud di Isreale - vigileranno più di 4mila agenti e circa 2mila guardie private. Ogni gara, compresa la cronometro di Gerusalemme, sarà preceduta da 50 motociclisti della polizia.

Venerdì 4 maggio alle 13.50 la prima tappa del Giro d'Italia 2018

Domenico Pozzovivo, capitano della Bahrain-Merida, avrà il compito di non far rimpiagere Nibali, che ha scelto il Tour de France: "Il percorso l'ho visto sulla carta, dare un punto preciso su dove attaccherò in salita non è facile - dice alla partenza - c'è l'imbarazzo della scelta. Forse la tappa del Jafferau si addice meglio alle mie caratteristiche".

La carovana del giro d'italia si muoverà alle 13,50 locali, quando in Italia saranno le 12,50. Al detentore del titolo, l'olandese Tom Dumoulin, il privilegio di partire per ultimo, alle 16,45, quando la temperatura sarà calata di un paio di gradi.

Dumoulin ha tutto per bissare il trionfo del 2017 e dovrà fare i conti anche con la pressione che comporta il ruolo di 'papabile', Froome, al via in questa stagione con quella positività al salbutamolo emersa all'ultima Vuelta che pende sul suo capo come una 'mannaia', va a caccia di una tripla corona (Tour, Vuelta e Giro vinti consecutivamente negli anni) collezionata ben 35 anni fa da una leggenda come Bernard Hinault. Fabio Aru, scalatore della Uae Team Emirates, dopo aver saltato le ultime due edizioni del Giro, tra cui la Grande Partenza dello scorso anno in Sardegna a causa di un infortunio, insegue ancora un gradino del podio dopo il terzo posto nel 2014 ed il secondo nel 2015

Il Giro 2018 prende il via con una cronometro individuale disegnata su un percorso molto articolato all’interno dell’abitato a ridosso delle mura della città storica. Si affrontano una dopo l'altra numerose svolte tra vie cittadine, vari i saliscendi. La velocità necessiterà di rilanci continui, salita impegnativa nel finale. Non una "passerella" insomma, ma mini-tappa a cronometro vera e propria.