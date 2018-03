Gp Australia, Strepitosa Ferrari: vince Vettel, Raikkonen terzo

Grande Ferrari alla prima del Mondiale. Sebastian Vettel conquista il Gp d’Australia, Kimi Raikkonen sale sul podio e, se il gran premio fosse durato qualche giro in più, probabilmente sarebbe potuta essere anche doppietta Ferrari visto che Hamilton ha avuto evidenti problemi negli ultimi giri che hanno messo a dura prova il suo secondo posto attaccato da Raikkonen e Ricciardo giunti nell’ordine.

Per Vettel e’ anche il 100esimo podio in carriera, diventa cosi’ il quarto pilota nella storia dopo M.Schumacher, Hamilton e Prost a tagliare questo traguardo. Il successo del Cavallino matura grazie a un pit stop tempestivo di Vettel in regime di Virtual Safety Car per la Haas di Grosjean ferma in pista per una ruota mal fissata, che fa girare la corsa. Vettel effettua la sosta al 25esimo giro quando Hamilton e Raikkonen si erano già fermati rispettivamente al 19esimo ed al 18esimo guadagnando così secondi preziosi in testa.

Il tedesco rientra in pista davanti a Hamilton e sigilla la corsa. A quel punto, su una pista dai sorpassi impossibili, tutto diventa più facile. Vettel detta il ritmo, Hamilton non riesce ad attaccare. La Ferrari sul passo gara sembra avere decisamente una marcia in più e non concede alla Mercedes lo spunto per il sorpasso. La SF71H è ancora dietro alla Mercedes nella prestazione, ma adesso può affrontare meglio il suo percorso di crescita. Ai piedi del podio c’è Daniel Ricciardo, 4° in rimonta dall’ottavo posto in griglia, con la Red Bull che piazza il nervoso (via sbagliato e testacoda) Verstappen sesto. In mezzo a loro un Alonso fantastico che chiude quinto. Appuntamento tra due settimane in Bahrain per la seconda gara del mondiale 2018.