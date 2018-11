Formula 1, Gp del Brasile: come vedere la gara in diretta tv e streaming

A due settimane di distanza dal Gp del Messico, le monoposto della Formula 1 tornano con il Gran Premio del Brasile, di scena all’autodromo Josè Carlos Pace, conosciuto anche come circuito di Interlagos. Nella penultima gara della stagione, con Hamilton già matematicamente campione, resta da assegnare il titolo costruttori, con Ferrari e Mercedes ancora in corsa.

La casa tedesca può contare su un considerevole vantaggio di 55 punti, ma i piloti in rosso daranno battaglia fino all'ultimo. Recuperando più punti possibile in Brasile, le rosse potrebbero giocarsi il tutto per tutto nell'ultima gara di Abu Dhabi. Il Gran Premio di Interlagos previsto per oggi, domenica 11 novembre, verrà trasmesso in diretta a partire dalle ore 18.10 sui canali Sky e su Tv8.

Gp del Brasile: Hamilton in pole

Lewis Hamilton conquista la pole position nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota della Mercedes, che in stagione partirà per la decima volta in prima posizione, fa registrare il nuovo record della pista a Interlagos col tempo di 1'07''281, alle sue spalle la Ferrari di Sebastian Vettel, +0''093. Scatteranno dalla seconda fila la Mercedes di Vallteri Bottas, +0''160, e la rossa di Kimi Raikkonen, +0''175. Dietro le due Red Bull con Max Verstappen, +0''497, e Daniel Ricciardo, +0''499.

Gp del Brasile: dove vedere la gara in tv e streaming

Il semaforo verde a Interlagos scatterà alle ore 18.10. Per vedere in diretta il Gran Premio del Brasile basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport F1, per gli abbonati Sky, oppure su Tv8, dove la gara verrà trasmessa in chiaro. Lo streaming da smartphone, pc o tablet sarà disponibile per gli abbonati Sky attraverso la piattaforma SkyGo.