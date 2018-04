Gp Cina, vince Ricciardo: Vettel speronato da Verstappen arriva ottavo

In Cina la spunta Daniel Ricciardo. Il terzo Gran Premio si è concluso con la vittoria del pilota della Red Bull, anche se la Ferrari ha molto da recriminare per lo scontro con Verstappen che ha messo ko Raikkonen, che ha concluso all'ottavo posto. Sul podio salgono anche Bottas e Raikkonen con Hamilton quarto e Verstappen quinto, ma la scena di oggi è tutta della Red Bull e dell’australiano che sfrutta un azzeccato cambio gomme in regime di Safety car e con tre super sorpassi vince il GP.

Gp Cina, la gara

Dopo una partenza con un Vettel molto aggressivo che chiude le porte a Raikkonen che sfila fino alla quarta piazza superato da Bottas e Verstappen, il primo momento chiave della gara è stato alla prima sosta. Bottas si ferma un giro prima rispetto a Vettel per montare la gomma bianca. Quel giro con la mescola nuova basta al finlandese, che rimonta 3.4″ a Vettel, prendendosi la prima posizione complice anche un pit stop un po’ lento per il tedesco. La Ferrari a questo punto tiene in pista Raikkonen per frenare Bottas che riesce a superare il ferrarista.

Al giro 31, però, la safety car che decide il Gran Premio. Incidente tra i due Toro Rosso. Le due Red Bull rientrano subito per cambiare le gomme ed è Ricciardo Show. Raikkonen, Vettel, Bottas, uno dopo l’altro crollano tutti sotto i suoi sorpassi. Verstappen ci mette del suo. Duella con un anonimo Hamilton, poi attacca Vettel allora terzo: prova ad infilarsi in staccata ma finisce dritto nella pancia della SF71H. Una manovra azzardata, perché Vettel aveva già cominciato la sua curva, costata la gara proprio al tedesco, che con la sua Ferrari rovinata ha potuto solo limitare i danni e chiudere in ottava piazza, superato anche da Alonso.

La classifica

Per Verstappen 10″ di penalizzazione. In classifica Vettel è ancora in testa con 54 punti, davanti ad Hamilton 45, Bottas, 40, Ricciardo 37, Raikkonen 30. Il 29 aprile si torna in gara per il Gp dell’Azerbaijan.

Ricciardo: "Non vinco gare noiose"

“Evidentemente non riesco a vincere gare noiose”. Parola del vincitore del Gp del Cina Daniel Ricciardo. “Certo è stata una vittoria totalmente inattesa ha detto a Sky Sport – Ieri temevo di non entrare neanche in griglia, ma i ragazzi ai box hanno fatto un grande lavoro per farmi fare le qualifiche. Anche oggi sono stati grandi, facendoci fare il doppio pit stop in regime di safety car. E’ stata una mossa decisiva, che ci ha permesso di vincere”. Quanto ai sorpassi sulle Mercedes aggiunge: “In certi casi bisogna cercare di seguire il tuo istinto. Con le gomme soft sapevo di poter andare più lungo in frenata e sono riuscito a superare Hamilton. Poi con Bottas è stata una manovra dura ma credo corretta”.

Verstappen chiede scusa

Arrivano le scuse di Max Verstappen a Sebastian Vettel a fine gara. “Sì, sono stato troppo aggressivo”, ha detto il pilota olandese a Sky Sport “Avrei potuto aspettare un po’ di più per attaccare Vettel. Chiaramente è più facile parlare al termine della corsa, ma in quel momento ho bloccato le gomme e gli sono finito addosso. Ho chiesto scusa a Vettel, sicuramente non volevo colpirlo. Purtroppo non posso cambiare le cose ora”. Sulle critiche che gli piovono addosso (Hamilton ha scherzato, “sono grato a Verstappen, sono grato al suo modo di guidare”) aggiunge: “E’ normale che ora io sia molto criticato, ma ognuno ha le proprie opinioni e anche io ho la mia. Non sono contento di me stesso e del risultato, perché oggi avremmo potuto chiudere la gara con una doppietta abbastanza facilmente. Ho deluso il team, ma ci riproverò la prossima volta”. Sulla sua stagione aggiunge: “Il mio inizio di stagione è una m***a. Lo è per una serie di fattori. Tante cose sono andate storte e non è certo quello che volevo. Sicuramente devo cercare di rivedere tutto e fare meglio a partire dalla prossima gara”.

Vettel non polemizza

Nessuna polemica da parte di Sebastian Vettel per l’incidente che lo ha messo ko causato da Max Verstappen, “Credo che non ci sia molto da aggiungere rispetto a quello che avete già visto – ha detto a fine gara a Sky Sport – Sono le gare, sono cose che possono succedere, però è stato negativo per entrambi”. Dopo l’incidente, ha raccontato, “ho perso il bilanciamento, perché avevo tantissimo sovrasterzo ed era diventato davvero difficile stare in pista. Non avevamo più armi per lottare, quindi ho cercato semplicemente di sopravvivere”. Una gara comunque particolare: “a volte ti vanno a favore, mentre in altre ti vanno completamente storte. C’è stata la safety car, ma anche la prima sosta che è stata un pochino troppo lenta e ci è costata una posizione. Io ho dato tutto, ho anche danneggiato un pochino le gomme dietro a Bottas nel tentativo di spingere, ma sarebbe stato difficile passarlo. Era un pochino più lento di me, ma non troppo”. Infine, ha concluso raccontando che non si sarebbe aspettato che Bottas riuscisse a fargli il sorpasso alla sosta: “Via radio mi avevano detto che sarebbe stato molto vicino, ma non è mai bello scoprire che sei dietro quando torni in pista”.