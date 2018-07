Argentina, la Federazione sogna Pep Guardiola come nuovo ct

Il flop di Sampaoli ai mondiali di Russia è ancora "fresco", la delusione tanta. Ma la Federazione argentina guarda già al futuro, con un sogno: Pep Guardiola. L'esonero di Sampoli potrebbe costare alla Federazione 20 milioni di euro, ma non ci sono più dubbi sul fatto che la panchina dell'Albiceleste avrà un nuovo titolare.

L'obiettivo del presidente Tapia è il tecnico catalano del Manchester City, scrivono oggi i giornali di Buenos Aires. L'AFA (la Federazione argentina) sarebbe così disposta a mettere sul piatto un contratto quadriennale da 12 milioni di euro l'anno: all'ingaggio contribuirebbe anche l'emittente televisiva 'Torneos' che detiene i diritti tv della Nazionale fino al 2030.

Tratttaiva difficile, forse impossibile, ma senz'altro suggestiva. Certo è che Leo Messi ha praticamente già deciso, anche se non ancora ufficializzato, il suo addio alla nazionale. A 31 anni, ha deciso di dedicare le sue energie e i suoi ultimi 5-6 anni di carriera ad alto livello solo alla sua squadra di club. Il rapporto speciale tra Messi e Guardiola però non è un segreto, e forse solo il tecnico catalano potrebbe far cambiare idea alla pulce.

Guardiola, almeno nel breve, non lascerà il Manchester City. Le alternative si chiamano Simeone e Pochettino: più realistiche, ma sempre di trattative complicate si tratta. Il futuro della selecciòn, che non vince nulla dalla Coppa America del 1993 è carico di ombre.