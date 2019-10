Mentre continuano gli attacchi della Turchia sul territorio siriano, stanno facendo molto discutere i comportamenti dei calciatori della nazionale turca, autori dei saluti militari al termine del match giocato contro l'Albania. Un gesto aggiunge benzina sul fuoco delle polemiche, innescate anche dai messaggi pro-Erdogan condivisi sui social dai calciatori che militano nel campionato italiano, come Demiral della Juventus, Under della Roma e Calhanoglu del Milan.

Così il conflitto tra le milizie turche e curdi, che sta avvenendo al confine tra Turchia e Siria, rischia di avere ripercussioni anche sul mondo del calcio, con l'Uefa pronta a prendere provvedimenti: "Bisognerà visionare tutto il materiale prima di decidere ma sono assolutamente possibili sanzioni a federazioni o a singoli tesserati". Michele Uva, vicepresidente Uefa, avverte dai microfoni di 'Radio Anch'io Sport': "Il momento politico non è dei migliori e il calcio non può far finta di nulla su ciò che sta succedendo. Ci sono regole precise che devono essere rispettate, la violazione di queste porta a sanzioni".

Perché la guerra in Siria mette a rischio la finale di Champions

In attesa di possibili provvedimenti nei confronti dei calciatori turchi, a preoccupare ancora di più o vertici dell'Eufa è la prossima finale di Champions League, che da calendario dovrebbe giocarsi proprio ad Istanbul il prossimo 30 maggio. All'ultimo capitolo della coppa dalle grandi orecchie manca ancora molto tempo, ma se il conflitto dovesse continuare in questi termini, non è escluso che l'Uefa decida di cambiare località per la finale della competizione. Un argomento su cui il vicepresidente Uefa ha preso tempo: ''Tutte le cose vanno viste e discusse revocare una finale è un atto forte dal punto di vista sportivo, siamo ancora nelle condizioni di parlarne. Adesso è prematuro valutare, ma è chiaro che con il Comitato esecutivo e il presidente valuteremo".

Guerra in Siria, su twitter spopola l'hashtag #NoFinaleChampionsaIstanbul

E intanto, tra le tendenze di Twitter, appare l'hashtag #NoFinaleChampionsaIstanbul. Moltissimi i commenti degli utenti: "Questo dovrebbe essere un imperativo", "mi sembra il minimo!", "fermate questo scempio", "fuori rosa tutti quei calciatori turchi che fanno il saluto militare", "magari tramite lo sport riusciremo a dare un segnale" e "in mezzo a tanto male, sembra una banalità: ma #NoFinaleChampionsaIstanbul è un segnale".