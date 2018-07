Hamsik è già carico: allenamento in bici per il capitano del Napoli

Altro che cessine, Marek Hamsik è già carico per quella che sarà la sua dodicesima stagione con la maglia del Napoli . Il capitano azzurro, a pochi giorni dal via del ritiro di Dimaro , si sta allenando duramente da solo in Slovacchia , in attesa di tornare all'ombra del Vesuvio nelle prossime ore.

In un video postato dal padre Richard su Instagram, infatti, il centrocampista, che compirà 31 anni il prossimo 27 luglio, è alle prese con una scalata in bicicletta.