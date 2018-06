Mondiali 2018, il pronostico di Ibra: "Pogba e Mbappè saranno i grandi protagonisti"

Lui non ci sarà, ormai "insegna calcio" dall'altra parte dell'oceano, nei Los Angeles Galaxy. Nonostante la qualificazione della Svezia Zlatan Ibrahimovic parteciperà al Mondiale solo come spettatore. Chiamato a indicare chi potrà essere la stella del torneo, in un'intervista a Fifa.com l'attaccante svedese cita ovviamente Neymar, Messi e Ronaldo, ma sottolinea che un grande impatto potranno avere due giocatori della Francia, Paul Pogba e Kylian Mbappe. "Il primo è veloce e forte tecnicamente - spiega Ibra -, il secondo anche se ancora non ha raggiunto il top è pronto per fare il salto".

Curiosamente, nella sua lista delle favorite per la vittoria finale non c'è la nazionale di Deschamps. "Spagna, Germania, Brasile e ovviamente anche l'Argentina - cita l'attaccante dei LA Galaxy - anche se la nazionale di Sampaoli non vuole essere messa tra le favorite. Poi dico ovviamente Svezia. Ha battuto squadre importanti nelle qualificazioni....". Con eleganza, il bomber svedese dice anche di esser dispiaciuto che gli Usa, il suo nuovo paese, non si siano qualificati.