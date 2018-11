"Ho avuto paura di morire come Astori": Ilicic racconta il suo dramma

Un'infezione batterica ai linfonodi del collo, con tanto di ricovero in ospedale. Ecco perché Josip Ilicic, calciatore sloveno dell'Atalanta, è stato costretto a saltare questo inizio di campionato in Serie A, prima di tornare ad essere protagonista con una tripletta contro il Chievo. Ai microfoni di Sky Sport, il fantasista nerazzurro ha voluto raccontare il suo calvario di questi mesi. "Quello che è successo ad Astori mi è rimasto in testa per giorni - ha detto -. Non riuscivo più a dormire perché ci pensavo sempre. E quando sono stato male quest’estate ho pensato davvero che potesse capitare anche a me. C’è stato un periodo in cui avevo paura di andare a letto e addormentarmi".

E' stato un periodo davvero complicato per il calciatore dell'Atalanta. "Ho avuto paura. Dicevo: e se domani mattina non mi sveglio? Come farò a non vedere più la mia famiglia? Ci sono persone che col mio stesso problema sono finite in coma. A me l’infezione è rimasta circoscritta ai linfonodi del collo, ad altre persone si è estesa. Se ci penso...", ha aggiunto.

La sua vita ora è cambiata: "Diciamo che guardo oltre il calcio. Faccio il mio lavoro sul campo, poi torno a casa dai miei cari e li voglio sempre accanto. La vita è breve. Sono più forte di testa, lì è cambiato qualcosa. Prima mi arrabbiavo per stupidaggini, ora vivo meglio". Ilicic ha anche pensato di lasciare il calcio: "Ho smesso di guardare partite e calcio in tv, ho pensato solo alla mia famiglia per salvarmi e guarire. A un certo punto ho sperato anche solo di poter tornare a camminare come una persona normale, neanche fare il calciatore... poi ne sono uscito del tutto".