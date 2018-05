Iniesta al Vissel Kobe, contratto spaventoso: "Guadagnerà 25 milioni all'anno"

Andres Iniesta inizia la sua seconda vita calcistica in Giappone. L'ex capitano del Barcellona ha infatti firmato un triennale con il Vissel Kobe, dal 2014 club di Hiroshi Mikitani, presidente del gruppo Rakuten, che è anche da un anno il principale sponsor dei blaugrana.

Iniesta verrà presentato ai suoi nuovi tifosi sabato allo stadio 'Misaki Park' e vestirà la sua maglia numero 8. "Ho avuto molte offerte ma sono stato convinto dal progetto, che ho trovato molto interessante" ha raccontato.

"Spero di contribuire con il mio stile e di aiutare la squadra. Non vedo l'ora di iniziare". Sono state le prime parole di Andres Iniesta - naturalmente veicolate dall'interprete - alla presentazione organizzata in un hotel di Tokyo dal suo nuovo club, davanti ad oltre 300 giornalisti.

A 34 anni, Iniesta ha scelto il Giappone per fare una nuova esperienza di vita. Ma anche per monetizzare al meglio l'ultimo scampolo di carriera. I termini economici dell'accordo non sono stati divulgati, ma secondo i media giapponesi il centrocampista guadagnerà 30 milioni di dollari l'anno (25,5 milioni di euro).

Il Vissel Kobe dopo 15 partite è al sesto posto nella J-League. Lo scorso anno ha ingaggiato Lukas Podolski, ma l'attaccante tedesco sarà fuori fino alla fine di giugno per infortunio.