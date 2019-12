Inter-Barcellona, la partita di Champions in diretta tv su Sky e Canale 5

Mercoledì sera, alle 21 l’Inter si gioca la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona di Valverde. La partita sarà trasmessa in diretta tv sia in chiaro su Canale 5 che a pagamento su Sky (in basso i dettagli per vedere la gara in tv e in streaming). Per i nerazzurri si tratta di un match da dentro o fuori. La classifica del girone F vede infatti Inter e Borussia Dortmund appaiate a quota 7. In testa, con 11 punti, ci sono i blaugrana, mentre lo Slavia Praga, a quota 2, è il fanalino di coda del gruppo. Se Inter e Borussia dovessero concludere il girone con gli stessi punti, grazie alla differenza reti passerebbe la squadra di Conte.

Inter-Barcellona, le probabili formazioni

Sulla carta il compito della squadra tedesca, impegnata in casa contro lo Slavia, è molto più agevole. I nerazzurri tuttavia sanno che in caso di vittoria il passaggio agli ottavi è garantito. Valverde peraltro ha già fatto capire che contro l’Inter schiererà molte riserve: Messi non è stato neppure convocato e non ci saranno neppure Piqué e Sergi Roberto. Vero è che a centrocampo le riserve del Barcellona si chiamano Rakitic e Vidal…

Anche Conte tuttavia non potrà schierare l’11 titolare. Con Sensi e Barella fuori e Asamoah e Gagliardini alle prese con fastidiosi acciacchi, la formazione è quasi obbligata: in mezzo al campo ci saranno Vecino, Brozovic e Borja Valero; a destra verrà quasi certamente schierato D’Ambrosio, a sinistra uno tra Lazaro e Biraghi; in attacco la coppia Lautaro-Lukaku che tante soddisfazioni ha regalato a Conte in questo primo scampolo di stagione. Il tecnico salentino tuttavia ha ben poche carte a disposizione per sparigliare la partita: la lunga lista di infortunati comprende infatti anche Sanchez e Politano, mentre Candreva è alle prese con un fastidioso dolore alla schiena. Contro il Barça servirà una partita perfetta.

Inter-Barcellona, come vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita tra Inter-Barcellona sarà trasmessa in diretta a partire dalle 21 su Canale 5 e SkySport1. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e sul sito di Mediaset a questo indirizzo.