Inter-Barcellona è già nella storia. Con 5,8 milioni di euro di incasso derivati dai circa 78mila biglietti venduti, ila partita tra nerazzurri e blaugrana ha superato tutti i record precedenti. Un dato che fa capire quanto sia spasmodica l'attesa per il match valido per la quarta giornata del gruppo B di Champions League. Una sfida difficile per il gruppo di Spalletti, che deve cercare di fare punti e sperare in un pareggio tra Psv e Tottenham, risultato che permetterebbe di sperare nella qualificazione anche in caso di sconfitta casalinga. Il match verrà trasmesso, a partire dalle ore 21, in diretta ed in esclusiva sui canali Sky.

Inter-Barcellona: le probabili formaizoni

Spalletti riporta nella formazione titolare Icardi, Vrsaljko, Asamoah, Vecino e Nainggolan, tenuti a riposo nel 5-0 contro il Genoa. Confermata la coppia di centrali De Vrij-Skriniar, che dovrà cercare di limitare le scorribande di Suarez, Coutinho e Rafinha, devastanti all'andata.

Nel Barcellona è stato convocato Messi, ma Valverde dovrebbe portarlo soltanto in panchina, pronto ad entrare in caso di necessità. Panchina anche per Vidal, mentre in difesa confermato Lenglet viste le assenze di Umtiti e Vermalen.

Inter (4-4-1-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Politano, Vecino, Brozovic, Perisic; Nainggolan; Icardi. All. Spalletti

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho. All. Valverde

Inter-Barcellona: come vedere la partita in diretta tv e streaming

Il match di San Siro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva per gli abbonati Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 372. La diretta streaming, fruibile su smartphone, pc e tablet, sarà disponibile soltanto per gli abbonati al servizio SkyGo. Fischio d'inizio alle ore 21.