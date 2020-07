Inter, Conte spegne le polemiche sul futuro: "Ho tre anni di contratto, magari lo allungo"

La vittoria casalinga contro l'Inter ha riportato un po' di leggerezza all'interno dell'ambiente nerazzurro. Con la riconquista del secondo posto, a meno 8 punti dalla Juventus, anche il futuro di Antonio Conte non sembra più in bilico.

A chiarire questo punto dopo il 3-1 ai granata è stato lo stesso allenatore: "Io sono stato chiamato all'Inter per un progetto triennale cercando di riportare il club dove merita: è inevitabile che ci voglia del tempo, sono arrivato qui con tanto entusiasmo. Se resterò? Ho iniziato un progetto, che ha una durata di tre anni, poi magari il presidente può allungarmi il contratto". "Io però non voglio essere di troppo - ha aggiunto Conte ma so che sono soddisfatti di me quindi non vedo perché non continuare".

Anche Beppe Marotta, dopo il match con il Torino, ha spento ogni polemica: "Il nostro obiettivo per questa stagione era migliorarci e ci stiamo riuscendo, non possiamo che essere soddisfatti del lavoro di Conte. Certo, possiamo fare ancora meglio per colmare il gap con la Juve, ma non ci sono cambiamenti in vista e da parte nostra c'è la massima soddisfazione. Lui è un tecnico ambizioso ed è normale che dopo qualche risultato negativo si lasci andare a qualche esternazione, fa parte della sua personalità".