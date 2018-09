Inter-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

Inizia stasera il turno infrasettimanale di serie A, con una sfida molto interessante. Si sfidano al Meazza Inter e Fiorentina. Fischio d'inizio alle ore 21. San Siro è una prova del nove per i viola. Dopo aver vinto tre partite su tre in casa, la Fiorentina è attesa da un esame molto complicato in casa di quella che a inizio stagione, per forza e qualità degli acquisti, veniva considerata la potenziale anti-Juve. Invece l'Inter deve continuare sull'onda dell'energia positiva scaturita dalla rimonta contro il Tottenham in Champions League.

Curiosità: la Fiorentina è la squadra che ha segnato di più nella prima mezzora di gioco (4 reti), invece l'Inter è quella che ha segnato più negli ultimi 15 minuti (3 gol).

Domani scendono invece in campo Udinese e Lazio alle 19, poi alle 21 sei partite: Atalanta-Torino, Cagliari-Sampdoria, Genoa-Chievo, Juventus-Bologna, Napoli-Parma e Roma-Frosinone. Giovedì il turno infrasettimanale termina con Spal-Sassuolo (fischio d'inizio alle 19) ed Empoli-Milan (alle 21).

Dove vedere Inter-Fiorentina in tv e streaming

La partita è trasmessa solo in pay tv, su SkySportUno, Sky Sport HD (251), Sky Sport Serie A HD (373). Con il servizio SkyGo, sempre per abbonati, è possibile guardare la partita da qualsiasi dispositivo.

Probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo