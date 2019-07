Inter-Juve, altro che amichevole: tensione e sfottò tra i tifosi cinesi

Sarà pure un match amichevole, ma le sfide tra Juventus e Inter non sono mai banali, neanche se giocate in Cina. A dimostrare che neanche il match in programma oggi a Nanchino sia da considerarsi un'amichevole è il comportamento delle due tifoserie cinesi, che si sono scontrate prima del derby d'Italia in International Champions Cup.

Tra le due fazioni, quella bianconera e quella nerazzurra, sono volate alcune bottiglie, con gli interisti che hanno esposto uno striscione in cinese con scritto: “Rubare è nel Dna della Juventus”. Ricordiamo che il match tra Inter e Juventus verrà trasmesso in diretta ed in chiaro a partire dalle 13.30 su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

