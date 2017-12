Inter-Lazio, dove vedere la partita di Serie A in tv e in streaming

Inter-Lazio (diretta dalle 18) è il big match della 19esima giornata di Serie A (qui tutte le partite in diretta). L’Inter ha vinto quattro delle ultime sette partite di campionato contro la Lazio, ma i nerazzurri sono sprofondati in una crisi di risultati e gioco: dopo i due ko consecutivi in campionato con Udinese e Sassuolo, è arrivata pure l'eliminazione in Coppa nel derby col Milan.

Numeri da record per la Lazio: i biancocelesti viaggiano a gonfie vele sui tre fronti, campionato, Coppa Italia ed Europa League. Inoltre la Lazio è la squadra che va a segno da più gare consecutive (16) in Serie A: 43 gol nel parziale, 2.7 di media, un record per il club nelle prime 17 partite di un campionato di A.

Inter-Lazio sabato 30 dicembre alle 18

La diretta di Inter Lazio dalle 18 su Sky Sport 1 HD, Sky SuperCalcio HD e Sky Calcio 1 HD. Per seguire la partita in streaming il servizio di Diretta Streaming di Today

Probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Rocchi di Firenze