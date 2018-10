Inter-Milan, dove vedere il derby in tv e streaming

Luci a San Siro, c'è il derby della Madonnina. A Milano la sensazione ce l'hanno un po' tutti: dopo anni di ombre (tante) e luci (poche) in campo si tornano a vedere grandi campioni. Higuain e Icardi, sono loro i più attesi. Finora l’Inter ha perso due partite, contro Parma e Sassuolo, mentre il Milan ha perso solo contro il Napoli. Stasera per entrambe l'obiettivo non può che essere quello dei 3 punti, per dare un segnale forte alla classifica ma soprattutto per svoltare emotivamente.

Dove vedere Inter-Milan in tv e streaming

Fischio d'inizio alle ore 20.30, la partita verrà trasmessa su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno e anche sul digitale terrestre. Inter-Milan sarà visibile anche in 4K HDR grazie a Sky Q. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Non mancano poi in rete tanti link che rimandano a portali dove viene trasmessa la partita in streaming, ma nel nostro Paese potrebbero essere considerati illegali.

Probabili Formazioni Inter-Milan

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Rino Gattuso.

Tutto esaurito a San Siro.