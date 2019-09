Inter-Slavia Praga, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming

Torna la Champions League: ci sono tante italiane protagoniste quest'anno. Juventus, Napoli, Atalanta e Inter hanno tutte le carte in regola per superare quantomeno il girone. Per poi sognare. Nella prima giornata della fase a gironi, l’Inter ospita alle 18.55 a San Siro lo Slavia Praga, A seguire alle 21.00 in campo per l'altro incontro del gruppo F Borussia Dortmund e Barcellona, al Signal Iduna Park. Ma torniamo ai nerazzurri.

Con Juventus e Chelsea Antonio Conte ha sempre deluso a livello Champions: "Dicono che io sia allenatore più da campionato che da Europa? Si vive di luoghi comuni... basta che qualcuno dica una cosa in tv e tutti gli vanno dietro. Io ho giocato tre Champions, ma l'ho fatto sempre con creature appena nate... altri invece con squadre già solide, ecco questo possiamo dire ai sapientoni. Qui tutti pensano che qualsiasi cosa tocchi io poi si vince, ma non è così", assicura il tecnico salentino. Capitan Handanovic suona la carica: "C'è emozione, certo, se non ci fosse non sarei qui, queste sono le partite che contano per noi calciatori. Se questa è la mia Inter più forte? Forse sì, ma dovremo dimostrarlo sul campo. Negli ultimi due anni ci siamo sempre rinforzati, abbiamo cambiato tanto con l'obiettivo di diventare ancora più forti".

Dove vedere Inter-Slavia Praga in tv e streaming

Inter-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport. Quindi non sarà visibile in chiaro, mentre per chi guarda le partite in streaming su pc, tablet e smartphone il match dell'Inter sarà disponibile sulla piattaforma SkyGo.

Per questo primo turno in chiaro sarà trasmessa solo Napoli-Liverpool, in diretta stasera su Canale 5 alle 21.

Inter-Slavia Praga, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Stanciu, Olayinka; Skoda. All. Trpišovský