Inter-Tottenham, orario e diretta tv: dove vedere la partita di Champions

Inter-Tottenham, ci siamo. I nerazzurri tornano in Champions League dopo 7 anni di assenza. C’è ovviamente grande attesa al Meazza per il match contro gli Tottenham (in basso gli orari e le informazioni per vederla in diretta tv) che potrebbe già essere decisivo per le sorti dei nerazzurri in Champions. Certo per l’Inter e per Spalletti non è un periodo facile: dopo un avvio di campionato stentato, la sconfitta con il Parma ha finito col deprimere il morale dei giocatori e dell’ambiente. E anche Spalletti ormai è sotto accusa.

Nelle prime gare di Serie A l’Inter è apparso senza gioco e senza nerbo. Il tecnico toscano ora deve trovare la quadra e deve farlo in fretta per non compromettere una stagione che si annuncia già in salita. Inutile dire che un’eliminazione nelle gare di qualificazioni di Champions sotto il profilo economico sarebbe una mazzata per le ambizioni future del club.

Insomma, bisogna reagire. E questo Spalletti lo sa. "Gara della svolta contro il Tottenham? Sicuramente sì” ha detto ieri l’allenatore in conferenza stampa. “Può darci entusiasmo e convinzione. Visto il momento che attraversiamo, è la partita che serviva. Non baratterei mai la Champions con altre competizioni al mondo, si vivono sensazioni bellissime".

Inter-Tottenham le formazioni

Spalletti potrebbe partire con Skriniar, de Vrij, Miranda e Asamoah sulla linea difensiva, mentre i mediana giocheranno Candreva, Vecino, Brozovic e ovviamente Nainggolan. In attacco ci sarà la coppia Perisic Icard.

Inter Tottenham: come vederla in diretta tv

La partita tra Inter e Totthenam, in programma alle 18.55 allo Stadio Giuseppe Mezza, non figura tra le partite di Champions trasmesse in chiaro dalla Rai. Per vedere il match bisogna dunque essere abbonati a Sky. Appuntamento poco prima delle 19 su Sky Sport Football HD (203) e Sky Sport (252).

Diretta streaming su SkyGo

La gara sarà visibile anche in diretta streaming su computer, tablet e cellulari grazie all'app SkyGo.