Italia-Arabia Saudita, dove vedere la partita in tv e streaming

Nasce la nuova Italia di Roberto Mancini: fare peggio di Giampiero Ventura sarà impossibile, quindi un moderato ottimismo circonda il uovo ct.

L'Italia scende in campo stasera contro l'Arabia Saudita, per un'amichevole di fine stagione. Pochi i punti fermi da cui ripartire: primo tra tutti, Gigio Donnarumma. Inizia la sua era in maglia azzurra.

Davanti, grande attesa per il ritorno di Balotelli: ma forse stasera partirà dalla panchina.

Dove vedere Italia-Arabia Saudita in tv e streaming

Si gioca in Svizzera, a San Gallo (20.45, diretta su Rai Uno). In streaming invece la partita sarà visibile su Rai Play.

Non mancano poi in rete tanti link che rimandano a portali dove viene trasmessa la partita in streaming, ma nel nostro Paese potrebbero essere considerati illegali.

Probabili formazioni Italia-Arabia Saudita

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Pellegrini, Jorginho, Cristante; Politano, Belotti, Insigne. A disposizione: Perin, Sirigu, Caldara, D’Ambrosio, De Sciglio, Rugani, Baselli, Bonaventura, Florenzi, Mandragora, Balotelli, Berardi, Chiesa, Verdi. CT: Roberto Mancini.

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al Mosailem; Al Mowalad, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al Shahrani; Al Jassim, Al Faraj, Al Muwallad; Al Dawsari, Al Sahlawi, Bahebri. A disposizione: Al Qarni, Al Mosailem, Al Mayuf, Al Harbi, Al Breik, Motaz Hawsawi, Jahfali, Al Bulaihi, Abdullah Al Khaibari, Al Khaibri, Otayf, Al Mogahwi, Al Abed, Kanno, Al Kwikbi, Al Shehri, Assiri. CT: Juan Antonio Pizzi.

Le parole di Mancini

"Le colpe fanno parte del passato e dobbiamo pensare al futuro, voglio che i ragazzi giochino spensierati e giochino a calcio, anche commettendo degli errori. Questa e' la cosa importante in queste tre partite: divertirsi e giocare. E' un nuovo inizio". Lo ha detto il ct della Nazionale, Roberto Mancini alla vigilia del debutto sulla panchina azzurra. "Dai giovani mi aspetto entusiasmo, voglia di giocare e divertirsi. Molti sono giovani ma alcuni hanno debuttato in Nazionale, altri no, essere in Nazionale credo sia molto bello e importante".