Italia-Argentina, come vedere la partita in tv e in diretta streaming

Italia-Argentina si gioca questa sera a Manchester, con calcio d'inizio alle ore 20.45 al City of Manchester Stadium, oggi noto come Etihad Stadium per motivi di sponsorizzazione. E' un'amichevole di prestigio ed è la prima partita della nostra Nazionale dopo l’eliminazione dagli spareggi dei Mondiali avvenuta a novembre contro la Svezia. L'allenatore ad interim della Nazionale, che ha deciso le convocazioni e siederà in panchina contro l’Argentina, è l’allenatore della nazionale Under 21, Gigi Di Biagio. L'Italia sfiderà poi l'Inghilterra martedì prossimo a Londra.

Come e dove vedere Italia-Argentina in diretta tv e streaming? La partita sarà trasmessa in tv in chiaro da Rai 1. Si potrà vedere in alta definizione sul canale 501 del digitale terrestre. In streaming, la partita sarà visibile gratis sul sito Raiplay (qui il link).

Gli Azzurri indosseranno una maglia speciale per ricordare Davide Astori: scenderanno in campo in divisa bianca con la scritta "Davide sempre con noi" e il numero 13 sotto lo stemma. Un altro modo per mantenere vivo il ricordo del difensore scomparso il 4 marzo scorso. In occasione delle due amichevoli i giocatori della Nazionale hanno inoltre deciso di lasciare libero il numero 13.

Probabili formazioni di Italia-Argentina

Argentina (4-2-3-1): Caballero; Bustos, Fazio, Otamendi, Tagliafico; Biglia, Paredes; Lanzini, Messi, Di Maria; Higuain.

Italia (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Parolo, Jorginho, Verratti; Candreva, Immobile, Insigne.