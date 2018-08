Verso la Nations League: così nasce la "nuova" Italia di Roberto Mancini

Prende corpo tra voci, ipotesi e certezze la nuova Nazionale guidata da Roberto Mancini. Le prossime convocazioni, attese per sabato o domenica, saranno le prime per partite ufficiali. I dubbi non sono pochi, tra infortuni e gerarchie tutte nuove. A ciò si aggiunge l'infortunio di Florenzi. Nella Nations League contro Polonia e Portogallo dovrebbe esserci anche Balotelli. Out invece Verratti, Conti e Spinazzola. I più in forma al momento sembrano essere Chiellini, Bernardeschi, Jorginho e Chiesa. Secondo la Gazzetta dello Sport si va verso il no a De Rossi.

I probabili convocati della "nuova" Italia di Mancini

PORTIERI — Donnarumma, Perin, Sirigu

DIFENSORI — Zappacosta, D’Ambrosio, Criscito, Darmian, Bonucci, Chiellini, Caldara, Romagnoli

CENTROCAMPISTI — Cristante, Gagliardini, Jorginho, Mandragora, Pellegrini, , Bonaventura

ATTACCANTI — Berardi, Belotti, Immobile, Chiesa, Bernardeschi, Balotelli, Insigne, Politano

Che cos'è la Nations League

La UEFA Nations League 2018-2019 sarà la prima edizione della competizione, ed è prevista dal 6 settembre 2018 al 9 giugno 2019.

La UEFA Nations League è una nuova competizione che mira a fare crescere le nazionali sostituendo gran parte delle amichevoli con partite ufficiali: le nazionali affronteranno così squadre di pari valore. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificheranno per le Finali della UEFA Nations League, che si disputeranno nel giugno 2019, mentre per le restanti nazionali ci saranno promozioni e retrocessioni per cui giocare, e un eventuale percorso verso UEFA EURO 2020.

Le qualificazioni per EURO rimangono inizialmente per larghi tratti le stesse, almeno fino alla fase degli spareggi. In precedenza, a sfidarsi agli spareggi erano le squadre terze nei rispettivi gironi di qualificazioni, ma adesso saranno le 16 vincitrici dei gironi di UEFA Nations League (o, nel caso fossero già qualificate, la squadra successiva nella rispettiva lega

Date Nations League

Giornata 1: 6–8 settembre 2018

Giornata 2: 9–11 settembre 2018

Giornata 3: 11–13 ottobre 2018

Giornata 4: 14–16 ottobre 2018

Giornata 5: 15–17 novembre 2018

Giornata 6: 18–20 novembre 2018

Sorteggio fase finale: inizio dicembre 2018

Fase finale: 5–9 giugno 2019

Sorteggio spareggi per UEFA EURO 2020: 22 novembre 2019

Spareggi per UEFA EURO 2020: 26–31 marzo 2020