Rugby, Italia-Nuova Zelanda a Roma il 24 novembre - Biglietti, tutte le informazioni

Il test match Italia-Nuova Zelanda si giocherà all’Olimpico di Roma il 24 novembre 2018. Quando sbarcano gli All Blacks, lo spettacolo è sempre assicurato.

La partita rientra nel Northern Tour della Nuova Zelanda. A dare la conferma ufficiale è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Oltre che per il valore tecnico eccelso, la nazionale neozelandese di rugby è nota anche per la tradizionale 'haka' che precede ogni sua sfida. L'ultima volta che gli All Blacks sono sbarcati nella Capitale è stato nel novembre del 2016.

La stagione 2018/19 dell'Ital Rugby inizia contro l’Irlanda il 3 novembre, nella cornice inconsueta del Soldier Field di Chicago, poi a Firenze il 10 novembre test contro la Georgia. In seguito ci si sposta a Padova dove si gioca contro l’Australia sabato 17 novembre allo Stadio Euganeo: infine sabato 24 novembre, il test-match contro i Campioni del Mondo in carica.

Biglietti Italia-Nuova Zelanda 24 novembre 2018

La prevendita per i test-match 2018 inizierà nel mese di luglio, aggiornamenti su ticket.federugby.it

“I test autunnali – ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi – non rappresentano solo un fondamentale momento di verifica per la nostra Nazionale, ma costituiscono anche uno strumento straordinario per continuare a promuovere e rafforzare la presenza del nostro sport sul territorio. Il calendario 2018 ci porterà ancora a Firenze e Padova, due città che negli ultimi anni ci hanno accolto con calore ed entusiasmo, mentre per ricevere ancora una volta i Campioni del Mondo in carica l’Olimpico di Roma, casa della nostra Nazionale nel 6 Nazioni, costituisce il palcoscenico ideale per un evento a cui nessun rugbista italiano vorrà mancare”.

“L’aggiunta di Chicago alla programmazione autunnale dell’Italia, con un test-match contro l’Irlanda che è oggi la seconda potenza del rugby mondiale, non solo mette gli Azzurri nelle condizioni di testarsi ad altissimo livello prima di una sfida attesa dall’intera comunità rugbistica internazionale come quella di Firenze contro la Georgia ma testimonia una volta di più il valore del nostro movimento e l’interesse globale per la Nazionale e per il mercato rugbistico italiano”.

