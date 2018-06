Italia-Olanda, dove vedere Ia partita in tv e streaming

Un amichevole di lusso tra due grandi escluse dai mondiali di Russia. Stasera a Torino torna in campo la Nazionale per l'amichevole con l'Olanda. Il capitano sarà Insigne, Balotelli in panchina. Diretta su Raiuno al termine del Tg1 delle 20. Calcio d'inizio all’Allianz Stadium alle ore 20.45.

Italia-Olanda 4 giugno 2018

Aspetto sportivo a parte, la tensione a Torino è legata all'ordine pubblico. I tifosi olandesi oggi verranno radunati al Parco del Valentino da dove verranno poi accompagnati in pullman fino allo stadio. Dalle 7 alle 24 sarà vietata in centro la vendita di alcolici: il ricordo dei disordini degli hooligan olandesi ( ultimo caso quelli del Feyenoord tre anni fa a Roma) indurrà le forze dell’ordine a controlli serrati.

Dove vedere Italia-Olanda in tv e streaming

Italia-Olanda sarà trasmessa in diretta su Rai Uno e sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play. Non mancano poi in rete tanti link che rimandano a portali dove viene trasmessa la partita in streaming, ma nel nostro Paese potrebbero essere considerati illegali.

Italia Olanda probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Perin; Zappacosta, Rugani (Caldara), Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne. All.: Mancini.

OLANDA (3-4-1-2): Cillessen; Van Dijk, De Vrij, Blind; Hateboer, Strootman, Propper, van Aanholt; Depay; Promes, Kluivert. All.: Koeman.