Italia-Polonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La nuova Italia del Mancio esordisce stasera nella nuova competizione europea Uefa Nations League: a Bologna c'è la sfida alla giovane e talentuosa Polonia. E' la prima partita ufficiale da ct sulla panchina dell'Italia per Roberto Mancini. L'inizio di una nuova era. Fare peggio dell'Italia di Ventura, che ha mancato la qualificazione ai mondiali in Russia, sarà senz'altro impossibile. L'Italia scenderà in campo con un 4-3-3, con Donnarumma tra i pali, il dinamismo di Benassi e Pellegrini a centrocampo e in attacco Balotelli con Bernardeschi e Insigne. Tanti "italiani" nella Polonia: Szczesny, l'atalantino Reca, Bereszynski e Linetty (Sampdoria), Zielinski e Milik (Napoli).

Mancini: "Giochiamo per vincere"

"La squadra deve iniziare a giocare per vincere - dice il ct -. Deve essere questa la nostra mentalità da questo momento, magari non ci riusciremo subito ma speriamo di farlo nel minor tempo possibile. Dobbiamo cercare di fare subito il massimo, sapendo che non sarà semplice, perché non abbiamo tempo da perdere. Questo è un torneo che ci può dare delle soddisfazioni se noi ci mettiamo qualcosa in più" dice il ct, a cui piace la nuova formula della competizione. "È meglio giocare per i 3 punti e non per delle amichevoli, come accaduto fino ad oggi. Abituarsi a giocare per i 3 punti è importante, soprattutto per i tanti ragazzi giovani. Chiaramente l'asticella si alza, perché c'è in palio qualcosa d'importante. Si affrontano avversari sulla carta migliori di noi, ma si gioca per vincere il girone". La formazione è fatta ma "non è importante il modulo quanto l'atteggiamento. Non c'è un modulo perfetto, con cui si vince sicuro". Criscito sta bene fisicamente. Nessuna preoccupazione per lo scarso minutaggio di Balotelli? "Mi preoccupa chi ha giocato meno in quest'inizio di stagione, dopo tre giornate non sono al massimo della condizione e dovrò fare dei cambi in queste due partite. Qualcuno che non ha giocato fin qui giocherà, poi ci saranno dei cambi".

Chiellini: "Qui per aiutare i giovani"

"Sono contento di essere tornato, ora non voglio pensare più al passato. Qualche valutazione l'ho fatta, consultando anche persone. Ne ho parlato con Buffon ma anche con Bonucci, che mi ha parlato tanto dell'ambiente. Ho trovato una grande atmosfera, con dei giovani che sono linfa vitale per noi. La Nazionale non si può rifiutare, ho grande entusiasmo e non sarò mai un problema per l'allenatore. Darò tutto me stesso con grande gioia". Giorgio Chiellini si pone come chioccia per i giovani in questa sua nuova avventura in Nazionale.

"Mi ritengo uno dei capitani, anche perchè ci sono altri calciatori fuori come Daniele De Rossi o Gigione Buffon che è ancora in attività. Fino a quando sarò qui farò di tutto per aiutare i tanti ragazzi giovani, mettendo a disposizione la mia esperienza per chi non ha calcato determinati palcoscenici. In questi giorni ho trovato tanto entusiasmo e tanto talento, non è vero che manca in Italia. Bisogna crescere e farlo il più possibile". E sulla possibilità di toccare le 100 presenze dice: "Non mi sono mai posto dei limiti. Sono contento di essere qui, che Mancini mi abbia chiamato. Se poi a ottobre non verrò più convocato, sarò comunque contento. Non mi do delle scadenze, vivo alla giornata e le 100 presenze non sono una priorità. Posso finire anche a 96 o 97 ed essere ugualmente orgoglioso del mio percorso".

Dove vedere Italia-Polonia

Italia-Polonia sarà trasmessa da Rai Uno alle 20.45. In streaming la partita sarà visibile su Rai Play.

Probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Pellegrini, Jorginho, Benassi; Bernardeschi, Balotelli, Insigne.

Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kaminski, Reca; Krychowiak, Linetty; Zielinski, Milik, Klich; Lewandowski.