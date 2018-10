Finale Mondiali Volley: Italia-Serbia, dove vedere la partita in diretta

Stanno facendo sognare un Paese intero. L'Italvolley femminile si gioca il mondiale. Oggi alle ore 12.40 (diretta tv su Raidue) la nazionale italiana giocherà contro la Serbia la finale dei Mondiali femminili di pallavolo che si stanno disputando in Giappone.

La finale a Yokohama, alla Yokohama Arena. La vittoria al cardiopalma in semifinale la Cina (3-2) è ancora negli occhi, ma le azzurre dovranno essere brave a trovare nuovamente la stessa concentrazione e la medesima rabbia agonisitca.

L'avversario è il peggiore possibile. Infatti la Serbia è a oggi l’unica squadra ad aver battuto l’Italia in questi Mondiali: è successo durante l’ultima partita delle Final Six, ma allora l’Italia era già sicura della qualificazione e non aveva l'obbligo di vincere.

Dove vedere Italia-Serbia in tv e streaming

La finale dei Mondiali femminili di pallavolo viene trasmessa in esclusiva e in chiaro da Rai Due. La partita inizia alle 12.40, il prepartita per "entrare nel clima" alle 12.30. In streaming Italia-Serbia è visibile da qualsiasi dispositivo (pc, tbalet, smartphone) sul sito Raiplay.it. Forza Azzurre!