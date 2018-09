Italvolley, riparte il sogno mondiale: via alla Final Six

Scatta alle 17, davanti alle telecamere di RaiDue, la Final Six del Mondiale maschile 2018 e comincia con una partita che è un classico: Brasile-Russia. Di fronte le squadre che hanno vinto le ultime due edizioni dei Giochi Olimpici: a Londra 2012 trionfò la Russia con una meravigliosa ed incredibile rimonta proprio sul Brasile, a Rio la medaglia al collo se la misero i verdeoro.

Torino è pronta a sostenere gli azzurri come mai in passato. Questa sera alle 21.15 gli Azzurri affronteranno la Serbia, antipasto della grande sfida contro i campioni del mondo della Polonia di venerdì. L'Italia punta al titolo, inutile nascondersi a questo punto. In palio prima però c'è un posto in semifinale, obiettivo minimo di una squadra che fin qui ha fatto faville con sette vittorie in otto incontri.

"La Serbia è fortissima, piena di veterani e di stelle della Superlega. Neppure la Polonia ci sorprende: è meritatamente tra le prime sei, come comunque si pensava a inizio torneo quando si sapeva che di sette squadre solo una sarebbe stata eliminata al secondo round. Siamo fiduciosi perché sentiamo il calore di un'intera nazione dietro di noi", dice il ct Gianlorenzo Blengini. Capitan Ivan Zaytsev è carico: "A Torino chiediamo di regalarci una bolgia, un piccolo inferno per i nostri avversari, che ricordi loro chi gioca in casa. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi più che mai", le sue parole.