Calciomercato Napoli, Jorginho verso il Manchester City: c'è un nuovo indizio

Jorginho, il cervello del Napoli di Sarri, è pronto a fare le valigie destinazione Premier League.

La conferma arriva dal suo agente: "Il Manchester City ha fatto un'offerta al Napoli e non mi risulta sia stata rifiutata - ha detto Joao Santos a TMW - Aspettiamo che le società trovino un accordo, ma ovviamente per noi la destinazione sarebbe gradita, praticamente irrinunciabile".

L'argentino dello Zenit ed ex Roma Leandro Paredes è uno dei possibili sostituti individuati dalla dirigenza del Napoli.

Calciomercato Napoli

L'addio di Jorginho non è però dietro l'angolo, dal ritiro di Coverciano il centrocampista azzurro frena: "L'arrivo di Carlo Ancelotti è stata una sorpresa per tutti. Sicuramente si tratta di un grande colpo, anche se dobbiamo dare grossi meriti a Maurizio Sarri per quello che ha fatto in questi anni. Adesso c'è da migliorare ancora. Il mio futuro? Adesso non penso al calciomercato, sono concentrato sulla Nazionale. Ancelotti non l'ho ancora sentito, ma si tratta di uno degli allenatori più vincenti della storia, sicuramente il pensiero di lavorare insieme a lui c'è".

A Napoli c'è chi teme la possibile partenza di qualche campione: "È un gruppo formato da ragazzi straordinari, pronti sacrificarsi. Se alcuni di questi andassero via, chi arriverà dovrà essere pronto a fare la stessa cosa o anche meglio" assicura Jorginho.

Certo è che nella rosa del City Jorginho si inserirebbe alla perfezione: tra tanti campioni, a Pep Guardiola manca un centrocampista con le sue caratteristiche di metronomo. E lo stipendio che i Citizens sono pronti a mettere sul piatto è di molto superiore a quello attuale. L'italo-brasiliano potrebbe davvero essere ceduto, mentre Hamsik sarebbe stato convinto da Ancelotti a restare un altro anno a Napoli.

Jorginho al City, l'indizio

Sul sito ufficiale del City viene data ampia visibilità ad articoli di stampa sulla possibile trattativa tra i club, con tanto di "disponibilità del Napoli" a sedersi al tavolo.