Juve-Inter rinviata insieme ad altre 4 gare: si giocherà il 13 maggio

Rinviata Juventus-Inter. Il derby d'Italia, che avrebbe dovuto giocarsi a porte chiuse, è stato rinviato al 13 maggio insieme ad altre quattro gare di serie A: Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. Lo ha comunicato la Lega Serie A. La finale di Coppa Italia è stata "conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020", prosegue la Lega.

Il big match si giocherà dunque nel terz'ultimo turno di campionato.

La decisione di posticipare le gare è stata presa in conseguenza del "susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica", si legge nel comunicato.

Marotta: "Sono preoccupato"

"Siamo in un momento delicato in cui ci sono problematiche di salute ed economia e lo sport viene dopo, ma facendo autocritica la cosa poteva essere affrontata prima senza prendere decisioni all'ultimo momento, e questo lo affermo in maniera molto decisa". Sono le parole dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, in merito alla decisione della Lega di Serie A di rinviare al 13 maggio le 5 partite che si sarebbero dovute giocare nel weekend a porte chiuse.

"La prima cosa è la tutela della salute di tutti, questo è il primo obiettivo, poi parlando di calcio cerchiamo di affrontare un criterio univoco. In questo momento sono molto preoccupato perché vedo anche la prossima giornata da gestire ed è difficile alla luce di un calendario pieno di impegni - prosegue il dirigente nerazzurro ai microfoni di Sky Sport -. Chiediamo di convocare un assemblea quanto prima o un consiglio Figc. La Lega ha deciso così, prendiamone atto. Il criterio di questa domenica tocca diverse partite, mi riferisco a Udinese-Fiorentina, prendere una decisione all'ultimo momento si poteva anche evitare".