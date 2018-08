Juve-Milan, affare fatto: Higuain e Caldara in rossonero, Bonucci torna da Allegri

Mancano soltanto le firme per ufficializzare l'esito positivo della maxi operazione che porterà Gonzalo Higuain e Mattia Caldara al Milan, con Leonardo Bonucci che farà ritorno alla Juventus. Dopo alcune ore di stallo è arrivata la fumata bianca, confermata da Sky Sport e dai principali quotidiani sportivi nazionali. Le due società hanno trovato l'accordo sia tra di loro, sia con i procuratori dei calciatori e manca solo l'ufficialità per la quale sarebbe questione di ore.

Higuain al Milan: le cifre

Dopo la stagione passata, con Kalinic e Andre Silva in chiaro-scuro (più scuro che chiaro) e Cutrone ancora acerbo, i tifosi rossoneri avranno finalmente un numero 9 di caratura internazionale e in grado di garantire un certo numero di gol. Il Pipita Higuain, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe arrivare al Milan con un prestito oneroso da 18 milioni di euro, con un diritto di riscatto esercitabile tra 12 mesi di 36 milioni di euro. Il 31enne argentino dovrebbe percepire in rossonero uno stipendio di 7,5 milioni a stagione.

Caldara-Bonucci: scambio alla pari

Diverso il discorso per i due difensori, scambiati alla pari e a titolo definitivo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Bonucci fa così ritorno in bianconero dopo soltanto un anno al Milan, vissuto con poche gioie e molti dolori. Strada inversa per Caldara, che era appena approdato alla Juventus dall'Atalanta e che invece farà rotta verso Milano, dove farà coppia in difesa con Romagnoli, altro giovane italiano di belle speranze. Secondo alcune indiscrezioni, nella cessione di Caldara non è previsto un diritto di recompra a favore della Juventus