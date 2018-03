Juventus-Atalanta, come vedere la partita in tv e in streaming

Alle ore 18 la Juventus tenta la fuga. All'Allianz Stadium contro l'Atalanta si recupera la partita di campionato rinviata per neve. I bianconeri hanno l’opportunità di arrivare a +4 sui partenopei, guadagnando un vantaggio importante nella corsa per lo scudetto. I nerazzurri di Bergamo, ottavi con 41 punti e in serie positiva da 5 turni, puntano invece a conquistare una vittoria che sul campo della Juventus in campionato manca dal 1989 (0-1): da allora l’Atalanta ha raccolto a Torino 17 sconfitte e 3 pareggi.

Juventus-Atalanta in tv e in streaming

Juve-Atalanta sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma satellitare Sky, sul canale Sky SuperCalcio, Sky Calcio 1 e su Sky Sport 1, e sulla piattaforma Mediaset Premium, sul canale Premium Sport 2. Sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su laptop, smartphone o tablet, tramite SkyGo per gli abbonati Sky e Premium Play per gli abbonati Mediaset. Altri link che si trovano sul web potrebbero rimandare a siti e portali considerati illegali in Italia.

Probabili formazioni Juventus-Atalanta

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Massimiliano Allegri

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Cristante, Gosens; Rizzo; Ilicic, Cornelius. All. Gian Piero Gasperini