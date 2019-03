Juventus-Atletico Madrid, dove vedere la partita in tv e streaming

La Juventus è chiamata all'impresa dell'anno: a Torino arriva l'Atletico Madrid per il ritorno degli ottavi di Champions League. I bianconeri, in un Allianz Stadium che si preannuncia tutto esaurito (nuovo record d'incassi: si viaggia infatti verso i 5 milioni di euro) e caldissimo, devono tentare di ribaltare lo 0-2 dell'andata. Servono la migliore Juve della stagione e il miglior Cristiano Ronaldo possibile.

Per Allegri c'è un solo dubbio di formazione: Spinazzola o Caceres? E' questo l'unico dubbio di formazione per il tecnico livornesein vista del match di questa sera. Con l'ex Atalanta bianconeri in campo con la difesa a quattro, se no sarà una retroguardia a tre con Cancelo spostato sulla linea dei centrocampisti. Dettagli. La Juve deve provare ad aggredire la partita sin dal primo minuto: non basta vincere però, la "Vecchia signora" deve fare attenzione a non subire gol che complicherebbero terribilmente il discorso qualificazione.

Juventus-Atletico Madrid, dove vedere tv e streaming

La partita non è trasmessa dalla Rai, ma solo da SkySport. Il calcio d'inizio è alle ore 21, previsto un ampio prepartita.

Juventus-Atletico Madrid come detto e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile in streaming per tutti i clienti Sky sulla piattaforma Skygo.

Altri link che sono reperibili sul web potrebbero permettere di vedere la partita in streaming su piattaforme considerate non legali nel nostro paese.

Juventus-Atletico Madrid, probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. (A disp. Perin, Caceres, Rugani, Bentancur, Dybala, Kean, Nicolussi Caviglia). All. Max Allegri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Santiago Arias, Gimenez, Godin, Juanfran; Koke, Saul, Rodri, Lemar; Morata, Griezmann. (A disp. Adan, Savic, Montero, Vitolo, Correa, Joaquin, Kalinic). All. Cholo Simeone.

Arbitra Kuipers (Olanda), assistenti sono van Roekel e Zeistra, il quarto uomo è Hilger, al VAR ci sono Makkeile e van Boekel.