Juventus nella leggenda: settimo Scudetto consecutivo

Basta uno zero a zero allo Stadio Olimpico contro la Roma, la Juventus è ancora Campione d'Italia: settimo Scudetto consecutivo, il quarto di fila per Massimiliano Allegri.

Un ciclo pazzesco, iniziato con la vittoria a sorpresa nel 2012 e finora ininterrotto. Inizia la festa.

Poche emozioni nei '90, la Juve cerca di "gestire" e riesce a tenere a bada le fiammate giallorosse senza rischiare più di tanto. Quando Nainggolan si fa espellere nel secondo tempo cala il sipario sulla partita.

Poi è solo attesa per il triplice fischio. Dal 2012 la serie A si tinge solo di bianco e di nero.

Roma-Juventus

Roma (4-3-3): Alisson 6; Florenzi 6, Fazio 6, Juan Jesus 6, Kolarov 6; Nainggolan 5, De Rossi 6,5 (81' Strootman sv), Pellegrini 6 (72' Gonalons 6); Under 6,5 (81' Schick 6), Dzeko 6, El Shaarawy 5,5. A disp.: Lobont, Skorupski, Manolas Capradossi, Luca Pellegrini, J.Silva, Gerson, Perotti, Antonucci. All.: Eusebio Di Francesco.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny 6; De Sciglio 6, Rugani 6, Barzagli 6,5, Alex Sandro 6,5; Matuidi 6, Pjanic 5,5; Bernardeschi 6 (67' Douglas Costa 6), Dybala 6,5, Mandzukic 5,5 (81' Bentancur 6); Higuain 5,5. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Lichtsteiner, Chiellini, Howedes, Benatia, Asamoah, Sturaro, Marchisio. All.: Massimiliano Allegri.

Espulso: Nainggolan (R)

Ammoniti: Pjanic (J), Alex Sandro (J), Juan Jesus (R)

Juventus Campione d'Italia

...e sono 7⃣ Scudetti di fila per la @juventusfc ⚪⚫💪



🥇🇮🇹 2011/12

🥇🇮🇹 2012/13

🥇🇮🇹 2013/14

🥇🇮🇹 2014/15

🥇🇮🇹 2015/16

🥇🇮🇹 2016/17

🥇🇮🇹 2017/18 pic.twitter.com/PyxOs1cVhb — La UEFA (@UEFAcom_it) 13 maggio 2018

Il video #MY7H"

Iniziano i festeggiamenti in campo