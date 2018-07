Ronaldo-mania a Torino: "Quadriennale da 30 milioni netti a stagione"

Ronaldo chi? Il Real Madrid 'dimentica' Cristiano Ronaldo. Sul profilo twitter dei 'blancos' i campioni della squadra posano con la maglia per la stagione 2018/2019, unico assente il campione portoghese. Un indizio non da poco, che rafforza le voci di un addio di CR7.

👕⌛ ¿Has visto nuestras equipaciones de 2018/19? ¡Entérate de la historia que hay detrás de una de las camisetas más famosas del Mundo en el especial de nuestra web!



👉 https://t.co/aU6vvaGck1#HalaMadrid pic.twitter.com/MhOsRZWyJN — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 5 luglio 2018

Quadriennale da 30 milioni netti a stagione

In pole position sembra esserci sempre la Juventus. Secondo rumors in arrivo dalla Spagna Ronaldo starebbe da settimane cercando casa a Torino, per il pallone d'oro sarebbe pronto un quadriennale da 30 milioni netti a stagione.

Vertice Allegri-Agnelli

Proprio in queste ore si sta svolgendo a Torino una riunione (non programmata) tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. A quanto apprende l'Adnkronos, l'allenatore della Juve è partito da Trieste dove stava passando alcuni giorni con la compagna, Ambra Angiolini sul set della fiction che sta girando, per recarsi a Torino. L'acquisto dell'attaccante del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, è sicuramente il tema principale del vertice.

100 milioni al Real Madrid

La stampa portoghese dà per fatto il trasferimento, ma fino a che non saranno le società a "parlare", tutto resta in dubbio. Ma per il quotidiano sportivo portoghese 'Record' di dubbi non ce ne sono più. Il procuratore del fuoriclasse 33enne Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid Florentino Perez si sarebbero incontrati a Madrid e nel corso della riunione avrebbero concordato gli ultimi dettagli dell'affare, secondo il quale Ronaldo firmerà un contratto con la Juve fino al 2022.

La cifra che la "Vecchia Signora" verserà nelle casse madridiste supererebbe di poco i 100 milioni di euro.

Ronaldo mania a Torino

A Torino intanto è già Ronaldo manìa, qualcuno ha già personalizzato la maglia. Ma l'ufficialità ancora non c'è.