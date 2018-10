Juventus-Genoa, dove vederla in tv e streaming

Dopo la pausa delle nazionali, torna la serie A. Le sorprese non sono mancate: la Roma si è arresa 0-2 in casa contro la Spal. Alle ore 18 tocca alla Juventus, che sfida il Genoa all'Allianz Stadium di Torino. Allegri sa bene che le insidie dopo la pausa sono un grande classico e punta sull'11 migliore. Cristiano Ronaldo sempre titolare e al centro dell'attacco con Mandzukic.

La Juve ha vinto fino a questo momento tutte le partite giocate in stagione. È a punteggio pieno in campionato (24 punti in 8 partite) e ha vinto anche le gare di Champions League contro Valencia e Young Boys. Il Genoa punta tutto sul fenomeno Piatek, ormai nel mirino delle grandi d'Europa

Dove vedere Juve-Genoa in tv e streaming

Juventus-Genoa è un’esclusiva di Sky Sport, trasmessa in diretta dalle 18.00 su Sky Sport Serie A HD e Sky Sport HD canale 251. La partita è trasmessa anche su SkyGo in streaming per gli abbonati da qualsiasi dispositivo.

Formazioni Juventus-Genoa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Ronaldo. All.: Allegri.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouame, Piatek. All.: Juric.

ARBITRO: La Penna di Roma.

