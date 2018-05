Juventus, la cessione di Higuain è molto più di un'ipotesi

La Juventus sta seriamente valutando l'ipotesi di cedere Gonzalo Higuain: due anni e due scudetti dopo l'arrivo a Vinovo il Pipita potrebbe già fare i bagagli

Non ci sarebbe alcuna motivazione tecnica dietro la decisione di mettere Higuain sul mercato, ma solo la constatazione che un giocatore di 30 anni non può non essere ceduto in caso di maxi-offerta.

La voce di uno scambio con Mauro Icardi (più mega-conguaglio a favore dell'Inter) è, per l'appunto, solo una voce. Difficile pensare che i nerazzurri non accoglieranno le richieste di Icardi, che dell'Inter è capitano e vuole vincere qualcosa prima di pensare ad altre avventure. E lasciare Appiano Gentile dopo aver trascinato la squadra alla qualificazione in Champions League non sembra essere nelle intenzioni dell'assistito di Wanda Nara.

Se Sarri arrivasse davvero sulla panchina del Chelsea, Higuain potrebbe riabracciare il tecnico a cui è molto legato. La Juve ha messo gli occhi su Morata, che saluterebbe volentieri Londra. Uno scambio, questo sì davvero realistico, che si potrebbe concludere inel giro di qualche settimana.

In due anni alla Juve Higuain ha segnato 55 gol in 105 presenze. Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved parlando ai microfoni di Sky, fa il punto sulla situazione legata all'attaccante argentino : "Non siamo preoccupati di un'eventuale partenza di Higuain. Vediamo cosa accadrà dopo il Mondiale. Una società - ha detto - deve accontentare il giocatore, non bisogna trattenerlo deve essere felice di giocare con questa maglia. Bisogna decidere insieme".