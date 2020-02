Juventus-Inter in chiaro su Tv8, l'idea di Sky

Il big match scudetto tra Juventus e Inter, previsto per la sera di domenica 1 marzo, potrebbe essere trasmesso in chiaro, visto che la partita verrà disputata a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus.

Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, i vertici di Sky, che detiene i diritti della Serie A, avrebbero dato disponibilità a trasmettere la gara in chiaro, una decisione in favore degli appassionati di calcio: "Vista l'eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una "finestra in chiaro" trasmettendo su TV8 (nostro canale gratuito) almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla".

L'ipotesi è stata affrontata durante il meeting avvenuto nel quartier generale di Rogoredo: ''In una situazione così unica in cui a tutti i cittadini e a tutte le imprese è richiesto di fare sacrifici, anche Sky sarebbe disponibile a fare il proprio. La nostra funzione di indubbia utilità da sempre ci guida in questa direzione" hanno aggiunto altri dirigenti presenti.

La decisione di trasmettere in chiaro la partita tra Juventus e Inter potrebbe salvaguardare sia chi aveva acquistato il biglietto sia chi è titolare di abbonamento.