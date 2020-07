Juventus-Lazio, dove vedere la partita scudetto in tv e streaming

Partita scudetto stasera a Torino, calcio d'inizio alle ore 21.45. La Juventus sfida la Lazio e la partita sarà visibile in diretta tv esclusiva solo su Sky: per seguire la sfida basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Serie A e su Sky Sport numero 251 del satellite. Attenzione: serve il pacchetto calcio e non solo il pacchetto sport per vedere Juve-Lazio stasera. Gli abbonati potranno sfruttare l’opzione Sky Go, app per pc, cellulare e tablet che permette di fruire dei programmi Sky in streaming. In alternativa c’è anche la possibilità Now TV, servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere anche le partite di Serie A tramite l’acquisto di pacchetti.

Come arrivano Juve e Lazio alla partita di stasera, 8 punti di distacco in classifica a parte? '

'La Lazio ha fatto una grandissima stagione. Sono una grande squadra che anche se sta affrontando un momento negativo può nella singola partita trovare la gara da grande squadra. È una partita la cui difficoltà si commenta da sola. È una squadra forte contro cui noi abbiamo sempre fatto fatica''. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, alla vigilia del big match contro la Lazio di stasera. "

Sarà una bellissima partita, tra due squadre che hanno fatto un ottimo percorso. Abbiamo battuto la Juventus all'Olimpico e a Riad, domani l'affronteremo a Torino e cercheremo di fare bene. Mi sarebbe sicuramente piaciuto giocarmela con la rosa al completo". Sono le parole del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida con la Juventus in campionato. "Avevo immaginato questa sfida in modo diverso, purtroppo abbiamo avuto tanti infortuni che ci hanno penalizzato. Pensavamo di giocare questa partita più vicini alla Juventus, ma dobbiamo andare avanti per raggiungere il nostro obiettivo: la qualificazione in Champions League che manca da tanti anni. Ce la giocheremo senza alibi, cercando di dare il massimo". Inzaghi parlando di formazione ha spiegato: "Luis Alberto non sarà della partita, questa mattina avvertiva ancora dolore, così come Jony. Rimarranno fuori anche Radu, Marusic, Leiva, Lulic e Correa. Sono assenze importanti, con loro la squadra avrebbe fatto meglio in questa serie di partite ravvicinate. Anche il prossimo anno giocheremo ogni tre giorni, stiamo lavorando con la Società per farci trovare pronti. Purtroppo le assenze ci hanno tolto tanto nelle rotazioni, così molti calciatori sono stati costretti agli straordinari. Siamo però concentrati sull'obiettivo per cercare di raggiungerlo il prima possibile", ha concluso Inzaghi.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Caicedo, Immobile.