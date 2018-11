Juventus-Manchester United: come vedere gratis la partita in diretta tv e streaming

Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino per la super sfida tra Juventus e Manchester United, valida per la quarta giornata del gruppo H di Champions League. L'inizio della partita, che verrà trasmessa sia da Sky che dalla Rai, è previsto per le ore 21. Match fondamentale per i bianconeri, a cui basterebbe soltanto un punto per avere già in tasca la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Juventus-Manchester United: le probabili formazioni

Allegri continua a non risparmiare Cristiano Ronaldo, ancora alla ricerca del primo centro in Champions. Al suo fianco dovrebbe giocare Dybala, autore del gol partita nell'1-0 dell'Old Trafford. In difesa torna Chiellini.

Tra i Red Devils, Mourinho sembra intenzionato a lasciare fuori Lukaku per schierare un tridente “leggero” formato da Mata, Rashford e Martial. In mediana tutto nelle mani dell'ex Pogba.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Pjanic, Bentancur, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Mata, Rashford, Martial. All. Mourinho

Juventus-Manchester United: come vedere la partita in tv e in streaming

Il match tra i bianconeri e il Manchester avrà inizio alle ore 21 e sarà trasmesso sia su Sky, sul sui canali Sky Sport che in chiaro su Rai1. Per chi volesse gustare la partite da smartphone, pc o tablet, è possibile vederla in streaming sul servizio SkyGo (soltanto per gli abbonati) o sulla piattaforma RaiPlay, attraverso il sito web o l'app dedicata.